الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على 3 مناطق خلال الساعات المقبلة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، الأحد، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار رعدية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار بصورة متفاوتة على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة.

وبحسب التنبيه؛ تبدأ الحالة المطرية على منطقة الباحة، في الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى التاسعة مساء، على المخواة والباحة والمندق وقلوة والحجرة والأجزاء المجاورة.

وفي منطقة مكة المكرمة؛ تبدأ حالة من النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، وذلك بدءًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساء، على الخرمة والموية ورنية وظلم وتربة وعطيف والأجزاء المجاورة.

أما منطقة المدينة المنورة فتشهد تكونًا للسحب الرعدية الممطرة، تصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مهد الذهب والأكحل واليتمة والأجزاء المجاورة، وذلك من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى التاسعة مساء.

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وكانت الهيئة توقعت، هطول أمطار رعدية اليوم، تسبقها رياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على بعض مناطق المملكة.

وقالت الهيئة، في بيان، إن مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم ومكة المكرمة «تشمل الأجزاء الساحلية منها»، وكذلك مناطق تبوك، الجوف وأجزاء من الحدود الشمالية، تتأثر بهطول أمطار رعدية، تسبقها رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن السماء تكون غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، فيما لم تستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من الحدود الشمالية، والجوف، وحائل والقصيم.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت الهيئة إن الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر.

أما عن حالة الخليج العربي، فقالت هيئة الأرصاد، إن الرياح السطحية تكون جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر.