بالصور.. السفراء المعينون حديثاً لدى دول شقيقة يؤدون القسم أمام خادم الحرمين

أدى القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

فقد أدى القسم كل من السفير المعين لدى الإمارات تركي بن عبدالله الدخيل، والأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز السفير المعين لدى جمهورية سويسرا، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله السفير المعين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، والسفير المعين لدى جمهورية السنغال فهد بن علي الدوسري، والسفير المعين لدى جمهورية فيتنام سعود بن فهد بن سويلم.

كما أدى القسم –كذلك- السفير المعين لدى البرازيل الاتحادية علي بن عبدالله باهيثم، والسفير المعين لدى ساحل العاج عبدالله بن حمد السبيعي، والسفير المعين لدى غانا مشعل بن حمدان الروقي، والسفير المعين لدى أثيوبيا سامي بن جميل عبدالسلام عبدالله، والسفير المعين لدى مالي خالد بن مبروك الخالد، والسفير المعين لدى جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر، والسفير المعين لدى زامبيا أسامة بن محمد كرنشي، والسفير المعين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي.

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وقال السفراء: «أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي ، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة ، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص».

بعد ذلك تشرف السفراء بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعوا إلى توجيهاته.

حضر أداء القسم، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف.

