وفد سعودي يصل إلى بغداد (صورة)

وصل إلى العاصمة بغداد، اليوم الأحد، وفد المملكة العربية السعودية المشرف على ملعب السعودية، لبحث عملية البدء بالخطوات الأولى لاختيار موقع الملعب.

ويرأس وفد المملكة العربية السعودية المشرف على المشروع المهندس عبد الرحمن بن حمد الحركان ويضم في عضويته المهندس ممدوح بن ناصر الشمري من الهيئة العامة للرياضة وعيد بن شنيف الحربي من وزارة المالية وفيصل بن ناصر العجلان من وزارة الخارجية. وفقا لـ"السومرية نيوز".

وكان في استقبال الوفد في مطار بغداد الدولي، معاون مدير عام دائرة العلاقات والتعاون الدولي في وزارة الشباب والرياضة فاضل الخفاجي، الذي رحب بالوفد الضيف قبل اصطحابه إلى مقر إقامته.