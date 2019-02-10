السعودية اليوم / مدير تعليم الأحساء يرأس لقاء دعم برامج الاستعداد لتطبيق الاختبارات الدولية

الأحساء 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسرأس مدير عام التعليم بمحافظة الأحساء أحمد بن محمد بالغنيم اليوم, اجتماعًا مع اللجنة الإشرافية والمدارس التي اختيرت لمناقشة سير استعراض خطط الإدارات والحوار الهادف مع مساعدي المدير العام للتعليم "بنين – بنات".وشارك في الاجتماع ممثلو مديري الإدارات والإدارات المساندة، ومديرو مكاتب التعليم ومشرفو الإدارات و قيادات المدارس المطبقة لعينة الاختبار "بنين – بنات" حيث قدموا خلال الاجتماع التعريف بالاختبارات الدولية, وطريقة تطبيق الاختبارات, ودور الإدارات المعنية تجاهها.وفي ختام اللقاء, فتح المدير العام المجال للحوار ومناقشة دعم المدارس ومعرفة الصعوبات التي تواجههم بالميدان، واستعراض خطط الإدارات المعنية واعتمادها لتهيئة الميدان التعليمي لها.وأشار بالغنيم إلى أن الهدف من هذا الاجتماع وضع خطة يتفق الجميع على تنفيذها والاستعداد للاختبارات، حيث أُكد على إشراك أولياء الأمور، وتوضيح أهمية الاختبارات وأهدافها لهم، وأكد على إشراك جميع معلمي المدرسة في البرنامج وبالأخص معلمي الرياضيات و العلوم لإطلاعهم على الاختبارات وأهدافها، وأن تحقق الاختبارات أهدافها وتحظى المملكة بالمكانة المرموقة والمركز المتقدم على مستوى العالم.وأشار إلى أن الإدارة العامة للتعليم تواصل جهودها في الاستعداد للاختبارات الدولية, وتقديم الدعم للمدارس المشاركة والاستفادة من الجهود والخبرات الموجودة كتقديم أفضل منتج لأداء الاختبارات، متمنيًا أن يكون أبناؤنا وبناتنا خلال هذه الدورة في أفضل حالاتهم لتحقيق رؤية المملكة 2030.يذكر أن المركز الوطني للقياس والتقويم يشرف على الاختبارات الدولية، حيث جرى خلال الحوار توضيح اختبارات timss.// انتهى //14:54ت م0122