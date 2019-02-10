السعودية اليوم / كشافة العالم يتدربون على التعايش مع الصحراء



الرياض 5 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

حرص الأجانب المشاركين بالتجمع الثالث للسلام من الدول الأوربية والأمريكية الذي تُنظمه جمعية الكشافة العربية

وأعرب المشاركين عن سعادتهم بتلك التجربة الفريدة التي تعرفوا من خلالها على جزء من التاريخ الاجتماعي للمملكة و التاريخ البيئي للمنطقة، وأكدوا أن التناغم بين الإنسان والبيئة الصحراوية هو النموذج الأمثل لإمكانية تحقيق التناغم والوئام البيئي بين الإنسان والطبيعة بشكل عام باعتبار أن الموارد في الصحراء شحيحة، وأن التعامل معها بحكمة هو أساس الحياة، كما أن الإساءة للموارد الطبيعية حتى على المدى القصير يؤدي إلى كوارث جمة .

وعبروا عن إعجابهم بسكان الصحراء ومن يعيشون فيها رغم قساوة الظروف البيئية في الصحراء، والذين أظهروا أفضل ماتحمله الثقافة العربية: كالكرم وتقاسم الموارد والتي اكتشفوا أنها متأصلة في الثقافة العربية.

// انتهى //

14:52ت م

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الرياض 5 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسحرص الأجانب المشاركين بالتجمع الثالث للسلام من الدول الأوربية والأمريكية الذي تُنظمه جمعية الكشافة العربية السعودية حالياً في متنزه الثمامة البري بالرياض، بمشاركة 40 جمعية كشفية من حول العالم، على امتطى ظهور الجمال خلال مشاركتهم يوم أمس، في فعاليات برنامج التعايش مع الصحراء، والذي حرصت الجمعية على تنفيذه انطلاقا من حرصها على تعريف المشاركين بأهمية التعايش مع الظروف القاسية في الصحراء والاطلاع على نماذج من قدرة الإنسان على الإبتكار والتكيف وتسخير الموارد الطبيعية والمحلية بطريقة مستدامة، وإتاحة الفرصة لإلهام الكشافة والجوالة المشاركين لإيجاد حلول في حال شح الموارد الطبيعية ومعرفة أساليب التعايش من تجربة الممارسين لها.وأعرب المشاركين عن سعادتهم بتلك التجربة الفريدة التي تعرفوا من خلالها على جزء من التاريخ الاجتماعي للمملكة و التاريخ البيئي للمنطقة، وأكدوا أن التناغم بين الإنسان والبيئة الصحراوية هو النموذج الأمثل لإمكانية تحقيق التناغم والوئام البيئي بين الإنسان والطبيعة بشكل عام باعتبار أن الموارد في الصحراء شحيحة، وأن التعامل معها بحكمة هو أساس الحياة، كما أن الإساءة للموارد الطبيعية حتى على المدى القصير يؤدي إلى كوارث جمة .وعبروا عن إعجابهم بسكان الصحراء ومن يعيشون فيها رغم قساوة الظروف البيئية في الصحراء، والذين أظهروا أفضل ماتحمله الثقافة العربية: كالكرم وتقاسم الموارد والتي اكتشفوا أنها متأصلة في الثقافة العربية.// انتهى //14:52ت م0117

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