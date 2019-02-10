السعودية اليوم / انطلاق فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات بدبي



دبي 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

انطلقت في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم , فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات بمشاركة أكثر من 4 آلاف شخصية من 140 دولة بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء.

ويستشرف هذا التجمع الدولي آليات واستراتيجيات جديدية للعمل الحكومي وتوحيد الجهود والتصدي للتحديات التنموية للعمل الحكومي التي تواجهها المجتمعات الإنسانية ،إلى جانب تبادل التجارب والخبرات بشأن أفضل التجارب الحكومية في العالم بما يسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار للبشرية .

ويتناول 600 متحدث متخصص إلى جانب 120 مسؤولاً في شركات عالمية عبر 200 جلسة حوارية تفاعلية سبعة محاور رئيسية تستشرف مستقبل التكنولوجيا وتأثيرها على حكومات المستقبل،ومستقبل قطاعات عدة تشمل: الصحة وجودة الحياة، والبيئة والتغير المناخي، والتعليم وسوق العمل ومهارات المستقبل، والتجارة والتعاون الدولي، إلى جانب المجتمعات والسياسة، والإعلام والاتصال بين الحكومة والمجتمع.

وأكد معالي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات محمد بن عبدالله القرقاوي خلال الجلسة الافتتاحية ،أن الحكومات تحتاج إلى التحفيز على الإبداع

والابتكار والخيال من أجل مواكبة الثورة الصناعية الرابعة والتغيرات التكنولوجية المتلاحقة ،مشيراً إلى أن الواقع الآن ينتقل من عصر المعلومات إلى عصر الإبداع والخيال وما يتطلبه ذلك من الاهتمام بالنشء .

// انتهى //

14:46ت م

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دبي 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسانطلقت في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم , فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات بمشاركة أكثر من 4 آلاف شخصية من 140 دولة بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء.ويستشرف هذا التجمع الدولي آليات واستراتيجيات جديدية للعمل الحكومي وتوحيد الجهود والتصدي للتحديات التنموية للعمل الحكومي التي تواجهها المجتمعات الإنسانية ،إلى جانب تبادل التجارب والخبرات بشأن أفضل التجارب الحكومية في العالم بما يسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار للبشرية .ويتناول 600 متحدث متخصص إلى جانب 120 مسؤولاً في شركات عالمية عبر 200 جلسة حوارية تفاعلية سبعة محاور رئيسية تستشرف مستقبل التكنولوجيا وتأثيرها على حكومات المستقبل،ومستقبل قطاعات عدة تشمل: الصحة وجودة الحياة، والبيئة والتغير المناخي، والتعليم وسوق العمل ومهارات المستقبل، والتجارة والتعاون الدولي، إلى جانب المجتمعات والسياسة، والإعلام والاتصال بين الحكومة والمجتمع.وأكد معالي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات محمد بن عبدالله القرقاوي خلال الجلسة الافتتاحية ،أن الحكومات تحتاج إلى التحفيز على الإبداعوالابتكار والخيال من أجل مواكبة الثورة الصناعية الرابعة والتغيرات التكنولوجية المتلاحقة ،مشيراً إلى أن الواقع الآن ينتقل من عصر المعلومات إلى عصر الإبداع والخيال وما يتطلبه ذلك من الاهتمام بالنشء .// انتهى //14:46ت م0108

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