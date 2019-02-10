السعودية اليوم / تعليم الطائف يدشن معرض الإرشاد التعليمي والمهني بالمحافظة



الطائف 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

دشنت إدارة تعليم الطائف اليوم معرض وفعاليات الإرشاد التعليمي والمهني بالصالة

و أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي على أهمية الإرشاد المهني لدوره الفاعل في مساعدة الطلبة على اختيار المجال المناسب لهم وفق ميولهم، وقدراتهم، واستعداداتهم، وتوضيح المجالات التعليمية، والمهنية المتوفرة في المُجتمع، وتقديم المعلومات بشأنها، بالإضافة إلى تحقيق التكيف التربوي للطلاب، ومساعدتهم على اختيار مستقبلهم الوظيفي، وقدم اللهيبي شكره للقائمين على المعرض وخصوصاً إدارة التوجيه والإرشاد، والجهات المشاركة، وسط سروره بما وجده من محتويات هادفة في أجنحة وأركان المعرض.

يذكر أن المعرض يستمر أسبوعاً واحداً وفق خطة مُجدولة للفعاليات، والبرامج المصاحبة للمعرض، وتنظيم مُجدول أيضاً لزيارات طلاب المدارس، التي ستبدأ غداً الاثنين، ويأتي هذا المعرض ضمن البرامج والفعاليات المُجدولة في إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي.

وقد شارك في المعرض “قاعدة الملك فهد الجوية، وجامعة الطائف، وكلية نياجرا الكندية، والمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات، والكلية التقنية ، وإنجاز

// انتهى //

14:43ت م

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الطائف 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسدشنت إدارة تعليم الطائف اليوم معرض وفعاليات الإرشاد التعليمي والمهني بالصالة الرياضية بمركز الطائف العلمي بتنظيم من إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي، وبمُشاركة 11 جهة حكومية وأهلية بحضور قائد قاعدة الملك فهد الجوية اللواء الطيار الركن حامد العمري و المساعد للشؤون المدرسية محمد بن عامر النفيعي والمساعد لخدمات المساندة المهندس وسام حابس ومدير إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي الدكتور سالم الشهري وعدد من مديري الإدارات والمكاتب والمشرفين التربويين وممثلي الجهات المشاركة والمرشدين الطلابيين وعدد من طلاب المدارس.و أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي على أهمية الإرشاد المهني لدوره الفاعل في مساعدة الطلبة على اختيار المجال المناسب لهم وفق ميولهم، وقدراتهم، واستعداداتهم، وتوضيح المجالات التعليمية، والمهنية المتوفرة في المُجتمع، وتقديم المعلومات بشأنها، بالإضافة إلى تحقيق التكيف التربوي للطلاب، ومساعدتهم على اختيار مستقبلهم الوظيفي، وقدم اللهيبي شكره للقائمين على المعرض وخصوصاً إدارة التوجيه والإرشاد، والجهات المشاركة، وسط سروره بما وجده من محتويات هادفة في أجنحة وأركان المعرض.يذكر أن المعرض يستمر أسبوعاً واحداً وفق خطة مُجدولة للفعاليات، والبرامج المصاحبة للمعرض، وتنظيم مُجدول أيضاً لزيارات طلاب المدارس، التي ستبدأ غداً الاثنين، ويأتي هذا المعرض ضمن البرامج والفعاليات المُجدولة في إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي.وقد شارك في المعرض “قاعدة الملك فهد الجوية، وجامعة الطائف، وكلية نياجرا الكندية، والمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات، والكلية التقنية ، وإنجاز السعودية ، وإدارة النشاط الطلابي للبنين ، ومركز الطائف العلمي، وكلية الملك عبدالله للدفاع الجوي بالطائف.// انتهى //14:43ت م0106

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