السعودية اليوم / تعليم الأحساء ينظم لقاءً تعريفياً حول التحول الرقمي



الدمام 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

تنظم الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء غداً، اللقاء التعريفي لقادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات حول مبادر التحول الرقمي في التعليم، وذلك بالمحافظة.

وأوضح مدير إدارة الإعلام التربوي الناطق الرسمي لإدارة تعليم الأحساء سعد آل درويش، أن هذا اللقاء يحظى برعاية مدير التعليم بالأحساء، حيث يأتي ذلك من منطلق أهمية مبادرة التحول الرقمي, وضرورة رفع مستوى الوعي لدى القيادات وأفراد المنظمة التعليمية, وكيفية تحويل البيئة التعليمية إلى بيئة تربوية رقمية.

وأشار إلى الاهتمام البالغ من وزارة التعليم بهذا الجانب، تحقيقاً لرؤية 2030 ، مضيفاً أن اللقاء يستضيف متحدثين دوليين ومحليين لنقل المعرفة وتبادل الخبرات، مبيناً أن اللقاء سيحضره مسؤولو التحول الرقمي في 40 مدرسة للبنين والبنات في المرحلتين المتوسطة والثانوية.

// انتهى //

14:43ت م

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الدمام 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واستنظم الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء غداً، اللقاء التعريفي لقادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات حول مبادر التحول الرقمي في التعليم، وذلك بالمحافظة.وأوضح مدير إدارة الإعلام التربوي الناطق الرسمي لإدارة تعليم الأحساء سعد آل درويش، أن هذا اللقاء يحظى برعاية مدير التعليم بالأحساء، حيث يأتي ذلك من منطلق أهمية مبادرة التحول الرقمي, وضرورة رفع مستوى الوعي لدى القيادات وأفراد المنظمة التعليمية, وكيفية تحويل البيئة التعليمية إلى بيئة تربوية رقمية.وأشار إلى الاهتمام البالغ من وزارة التعليم بهذا الجانب، تحقيقاً لرؤية 2030 ، مضيفاً أن اللقاء يستضيف متحدثين دوليين ومحليين لنقل المعرفة وتبادل الخبرات، مبيناً أن اللقاء سيحضره مسؤولو التحول الرقمي في 40 مدرسة للبنين والبنات في المرحلتين المتوسطة والثانوية.// انتهى //14:43ت م0105

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