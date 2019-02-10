

سكاكا 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

تفقد أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي, عددًا من المشروعات البلدية الجاري تنفيذها.

وفي بداية جولته التفقدية, وقف على البدء في تنفيذ مشروع امتداد شارع العرب بمدينة سكاكا , والبالغ تكلفته 23 مليون ريال ومدة تنفيذه 900 يوم, مؤكداً أن جميع المشروعات تحظى بمتابعة دقيقة لضمان الانتهاء في الزمن المحدد وبالجودة والمواصفات المعتمدة في المخططات التنفيذية.

وتفقد المهندس الغامدي مشروع المركز الحضاري في مدينة سكاكا , مضيفًا أنه سيتم افتتاح المشروع في مطلع العام المقبل بحول الله, مشددًا على المقاولين بتنفيذ المشروع وإتمامه, حسب البرنامج المحدد بالعقد والتقيد بتطبيق الشروط والمواصفات الفنية وضبط الجودة في الإنجاز.

وفي نهاية الجولة, قدم الغامدي شكره وتقديره لجميع العاملين على ما يبذلونه من جهود التي من شأنها الإسهام في سرعة تنفيذ الخطط التنموية في المنطقة.

// انتهى //

14:41ت م

0100



سكاكا 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واستفقد أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي, عددًا من المشروعات البلدية الجاري تنفيذها.وفي بداية جولته التفقدية, وقف على البدء في تنفيذ مشروع امتداد شارع العرب بمدينة سكاكا , والبالغ تكلفته 23 مليون ريال ومدة تنفيذه 900 يوم, مؤكداً أن جميع المشروعات تحظى بمتابعة دقيقة لضمان الانتهاء في الزمن المحدد وبالجودة والمواصفات المعتمدة في المخططات التنفيذية.وتفقد المهندس الغامدي مشروع المركز الحضاري في مدينة سكاكا , مضيفًا أنه سيتم افتتاح المشروع في مطلع العام المقبل بحول الله, مشددًا على المقاولين بتنفيذ المشروع وإتمامه, حسب البرنامج المحدد بالعقد والتقيد بتطبيق الشروط والمواصفات الفنية وضبط الجودة في الإنجاز.وفي نهاية الجولة, قدم الغامدي شكره وتقديره لجميع العاملين على ما يبذلونه من جهود التي من شأنها الإسهام في سرعة تنفيذ الخطط التنموية في المنطقة.// انتهى //14:41ت م0100

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمين الجوف يتفقد سير المشروعات البلدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.