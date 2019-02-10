السعودية اليوم / سياحة الطائف تشغّل مراكز المعلومات في الفنادق وتدعمها بالكتيبات والنشرات



الطائف 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

قام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الطائف بتشغيل مراكز المعلومات في عدد من الفنادق والمنشآت السياحية، وتزويدها بالكتيبات التعريفية والنشرات السياحية التي تسلط الضوء على المقومات والإمكانات الطبيعية والحضارية والتراثية والوجهات السياحية ومرافق الخدمات التي تحتضنها المحافظة والمراكز المحيطة بها، ضمن جهود تعزيز أعمال التسويق السياحي في الطائف.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف الدكتور علي آل زايد, أن الهيئة تهتم بتوفير المعلومة للسائح والزائر، وتعريفه بالمعالم السياحية والتراثية والأنشطة الثقافية والاجتماعية، ومواقع مرافق الخدمات لدعم السياحة الداخلية والترويج لها.

وأشار إلى أهمية التكامل مع القطاع الخاص في جهود التنمية السياحية بوصفه شريكًا فعالًا ويمكنه أن يوفر المعلومة التي ترشد السائح إلى الخيارات المتاحة لقضاء إجازته في ربوع الطائف.

وأكد أن الهيئة تسعى لتطوير البرامج ووسائل التسويق لجذب السواح مع التركيز على تنويع المنتجات والخدمات لإثراء التجربة السياحية الرائدة بالمحافظة.

// انتهى //

14:40ت م

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الطائف 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسقام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الطائف بتشغيل مراكز المعلومات في عدد من الفنادق والمنشآت السياحية، وتزويدها بالكتيبات التعريفية والنشرات السياحية التي تسلط الضوء على المقومات والإمكانات الطبيعية والحضارية والتراثية والوجهات السياحية ومرافق الخدمات التي تحتضنها المحافظة والمراكز المحيطة بها، ضمن جهود تعزيز أعمال التسويق السياحي في الطائف.وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف الدكتور علي آل زايد, أن الهيئة تهتم بتوفير المعلومة للسائح والزائر، وتعريفه بالمعالم السياحية والتراثية والأنشطة الثقافية والاجتماعية، ومواقع مرافق الخدمات لدعم السياحة الداخلية والترويج لها.وأشار إلى أهمية التكامل مع القطاع الخاص في جهود التنمية السياحية بوصفه شريكًا فعالًا ويمكنه أن يوفر المعلومة التي ترشد السائح إلى الخيارات المتاحة لقضاء إجازته في ربوع الطائف.وأكد أن الهيئة تسعى لتطوير البرامج ووسائل التسويق لجذب السواح مع التركيز على تنويع المنتجات والخدمات لإثراء التجربة السياحية الرائدة بالمحافظة.// انتهى //14:40ت م0098

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