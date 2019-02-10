السعودية | الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز يشكر القيادة بمناسبة تعيينه سفيرا لدى جمهورية سويسرا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:34 مساءً, 10 فبراير 2019 م المناطق - واس رفع صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة تعيينه سفيرا لدى جمهورية سويسرا.

وأعرب سموه في تصريح بهذه المناسبة عن تقديره للثقة الملكية الكريمة، مؤكداً أنه سيبذل جهده ليكون عند حسن ظن القيادة في سبيل خدمة الدين ثم الملك والوطن.

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