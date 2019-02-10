السعودية | بدء مرحلة ترشيح الجمهور لمستحقي جوائز التميز السياحي 2019

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:12 مساءً, 10 فبراير 2019 م

المناطق - الرياض

بدأت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مطلع الأسبوع الحالي استقبال تصويت الجمهور لترشيح المستحقين لجوائز التميز السياحي السعودي في دورتها التاسعة، ويستمر التصويت الإلكتروني حتى الخامس من مارس المقبل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للجائزة http://sauditourismawards.sa

وقد وصل اجمالي عدد المتقدمين للجوائز التميز السياحي لهذا العام أكثر من 500 طلب ترشح، وعدد الطلبات التي قبلت للترشح للجوائز بعد التدقيق والمراجعة للشروط الأساسية للمرشحين من منشآت وأفراد 331 طلباً، وتشمل فئات الجوائز هذا العام 14 فرعاً رئيساً وهي، الفنادق، الشقق المفروشة والوحدات السكنية، المنتجعات، الفعاليات والمهرجانات، خدمات السفر،العاملين في السياحة، موقع جذب سياحي، تعليم وتدريب سياحي، المراكز التجارية والترفيهية، وكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية، المتاحف الخاصة، المطاعم، المقاهي، خدمات المواصلات. وتتضمن هذه الفئات الرئيسة ما يقارب 49 فئة فرعية تتنوع ما بين أفراد ودور إيواء ومعهد وكلية ومراكز تجارية وشركات ومؤسسات خدمية.

وكان باب الترشح للجوائز قد انطلق في التاسع من ديسمبر الماضي، مع تطوير فئات جديدة للجوائز على مستوى الأنشطة السياحية، وتحديث وتطوير الموقع الإلكتروني للجائزة وعملية التواصل مع شركاء الصناعة والمرشحين، واستحداث آلية تقديم طلبات الترشح والتصويت للمرشحين، وتشهد آلية التقييم لهذه النسخة من الجوائز التي تمنحها الهيئة سنوياً للمتميزين في تقديم الخدمات بجودة عاليةبالمجال السياحي، تطويراً كبيراً وذلك من خلال وجود فرق عمل متخصصة تعمل على فرز وتقييم ملفات الترشيح والقيام بزيارات ميدانية للتأكد من مطابقة ملفات الترشيح على أرض الواقع، وفق مجموعة من القواعد والأسس والمعايير المحددة لكل فئة، وتتم إدارتها من خلال خبراء متخصصين بمجال السياحة والضيافة وصناعتها بشكل عام، بما يضمن نزاهة وسلامة التقييم والشفافية التامة في اختيار المرشحين على مستوى المملكة من المنشآت والأفراد.

وتتضمن عملية الترشح والفوز بجوائز التميز السياحي 2019، بداية فتح باب الترشح لمدة 63 يوماً، ثم المراجعة والتدقيق من خلال فريق الجوائز خلال الفترة 3 – 5فبراير 2019م، والعمل على فرز ومراجعة ملفات الترشيح للتأكد من مطابقتها للشروط والمتطلبات، على أن يقوم فريق متخصص بالتحقق من المرشحين المؤهلين للفوز بالجائزة عبر زيارات ميدانية بالفترة 10-20 مارس 2019م للتأكد من استحقاقهم للجائزة، ثم اعتماد النتائج من قبل اللجنة الإشراقية بتاريخ 25 مارس 2019م، فيما سيتم إعلان أسماء الفائزين وتويع الجوائز في حفل افتتاح ملتقى سوق السفر والاستثمار السياحي السعودي في نسخته الثانية عشرة، الذي سيقام من 31 مارس وحتى الثالث من أبريل 2019م بمدينة الرياض.

وتمثل جوائز التميز السياحي، جزء من دعم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتطوير القطاع السياحي بالمملكة، وتحفيز عملية التطوير لآليات وأنظمة العمل بمختلف الأنشطة السياحية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزوار والسياح.

= = = = =