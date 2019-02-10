السعودية | شاهد.. 6 مقاطع فيديو لجريان الأودية وتدفق الشلالات مع هطول الأمطار على المجمعة

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 1:55 مساءً, 10 فبراير 2019 م

مع هطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة على محافظات الرياض من أمس إلى اليوم، ارتوت الأرض وسالت على إثرها الأودية وتدفقت الشلالات.

ومن هذه المحافظات جاءت المجمعة، إذ رصد مواطن تأثر الشلالات والأودية بهطول الأمطار على المحافظة، وذلك من خلال عد مقاطع.

ويأتي ذلك تزامنا مع إطلاق الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيه متقدم عن استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد, ورياح نشطة مثيرة للأتربة, قد تؤدي إلى جريان السيول في منطقة الرياض.

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وتضمن التنبيه, مدن الرياض و الدوادمي و الخرج و الغاط و المجمعة و رماح والطريق الواصل بين الدوادمي والرياض والأجزاء المجاورة له.