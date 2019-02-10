شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يستقبل الفائزين بجوائز "المنجزين العرب" والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الأحد المكرمين من مجلس أمناء المنجزين العرب والمؤتمر الدولي الثالث للمنجزين العرب الذي عقد مؤخرًا بمصر تحت عنوان “الإنجاز والابداع والتميز” .

وهنأ سموه في بداية اللقاء المنجزين من أبناء وبنات الوطن الذين حققوا الجوائز ، مؤكداً سموه بأن الجوائز التي حصلوا عليها تُعد إنجازًا لهم على المستوى الشخصي ولوطنهم الذي يشرف بكل عمل يرفع رايته خفاقه في المحافل العالمية، متمنيًا سموه لجميع الفائزين التوفيق والمزيد من الإنجازات.

ومن جانبه قدم الدكتور عبدالرزاق التركي أحد المكرمين شكره باسمه ونيابه عن زملائه المكرمين لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله وتهنئته ، داعياً الله بالتوفيق والسداد للجميع.