شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يستعرض الخطة الاستراتيجية لـ«تواصي» والان نبدء بالتفاصيل
واستعرض سموه خلال اللقاء الخطة الاستراتيجية لتواصي التي تهدف إلى بناء مجتمع يحارب الجريمة والتكامل مع الأجهزة الأخرى، وكذلك مساعدة من زلت قدمه وإعادته للاندماج في المجتمع، وذلك من خلال زرع شعور النفور الذاتي من الإجرام والإيقان بتبعات الجريمة، وتحفيز المجتمع على التبليغ عن الجريمة وإضعاف المنابع الجذرية للإجرام.
وأشاد سموه بجهود اللجنة في معالجة وضع أرباب السوابق والعائدين للجريمة، مبيناً سموه أهمية الرعاية اللاحقة واختيار الجليس الصالح للعائدين وتكثيف البرامج التوعوية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
من جهته قدم الشيخ عبلان الدوسري شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله وتوجيهاته السديدة التي سيتم العمل عليها بإذن الله ضمن خطتها الاستراتيجية، مبيناً بأن لجنة تواصي هي لجنة أمر بها صاحب السمو الملكي الأمير الأمير نايف بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ عام 1399 هجري وتقدم برامج وقائية ولها جهوداً مباركة للفرد الذي وقع في حبائل الإجرائم ونقله من مصدر ألم إلى مصدر أمل للمجتمع.
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