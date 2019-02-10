شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يستعرض الخطة الاستراتيجية لـ«تواصي» والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الأحد قاضي الاستئناف في المحكمة العمالية بالدمام ورئيس لجنة تواصي الشيخ عبلان بن فالح الدوسري يرافقه رئيس الخطة الاستراتيجة الدكتور أحمد بن عبدالله المرعب ونائبه الدكتور عمار بن يحيى القحطاني ، وعضو لجنة تواصي رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الشرقية سابقاً محمد بن ناصر آل دايل، وثمانية من طلاب الامتياز في الهندسة الصناعية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

واستعرض سموه خلال اللقاء الخطة الاستراتيجية لتواصي التي تهدف إلى بناء مجتمع يحارب الجريمة والتكامل مع الأجهزة الأخرى، وكذلك مساعدة من زلت قدمه وإعادته للاندماج في المجتمع، وذلك من خلال زرع شعور النفور الذاتي من الإجرام والإيقان بتبعات الجريمة، وتحفيز المجتمع على التبليغ عن الجريمة وإضعاف المنابع الجذرية للإجرام.

وأشاد سموه بجهود اللجنة في معالجة وضع أرباب السوابق والعائدين للجريمة، مبيناً سموه أهمية الرعاية اللاحقة واختيار الجليس الصالح للعائدين وتكثيف البرامج التوعوية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

من جهته قدم الشيخ عبلان الدوسري شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله وتوجيهاته السديدة التي سيتم العمل عليها بإذن الله ضمن خطتها الاستراتيجية، مبيناً بأن لجنة تواصي هي لجنة أمر بها صاحب السمو الملكي الأمير الأمير نايف بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ عام 1399 هجري وتقدم برامج وقائية ولها جهوداً مباركة للفرد الذي وقع في حبائل الإجرائم ونقله من مصدر ألم إلى مصدر أمل للمجتمع.