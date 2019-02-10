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شكرا لقرائتكم المسند: اليوم هو دخول طالع سعد الذابح.. تغيرات جوية متدرجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، أن اليوم هو دخول طالع ”سعد الذابح”.
وأضاف المسند، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن دخول سعد الذابح يمثل بداية ”العقارب”، حيث يمثل العقرب الأولى ”عقرب السم”.
وأضاف أن العقارب ثلاث: عقرب السم والدم والدسم، ولا يعني بالضرورة دخول نجم أو خروجه انقلاباً تاماً عاماً في الأحوال الجوية.
وأضاف عبدالله المسند: ”التغيرات الجوية عادة ما تكون متدرجة في التغيير”.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية)، وسماءً غائمةً جزئيًا على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة).
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