الان تتابع أمير القصيم يكرم الجندي أول “بشاير الرشيدي” لتميزها في أداء عملها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بريدة - الخليج 365- خالد المرشود:

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة، اليوم، الجندي أول بشاير بنت شايم الرشيدي، إحدى منسوبات قطاع الأمن بالمنطقة، وذلك نظير إخلاصها وجهودها المتميزة في أداء مهامها في عملها.

وثمن سمو أمير منطقة القصيم للجندي أول الرشيدي جهودها المشكورة وتفانيها في أداء مهام عملها، متمنياً لها التوفيق والسداد ومزيداً من العطاء لخدمة الوطن والقيادة، مشيداً بإسهامات رجال الأمن كافة وما حققوه من نجاحات تدعو للفخر والاعتزاز، وجهودهم المتميزة والمتواصلة لحفظ أمن الوطن والمواطنين والمقيمين، داعياً الله عز وجل أن يوفقهم ويسدد خطاهم وأن يكونوا حصناً منيعاً ضد كل من يريد العبث بأمن الوطن ومقدراته، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والاستقرار.

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من جانبها، عبرت الجندي أول بشاير الرشيدي عن اعتزازها بهذا التكريم من سمو أمير منطقة القصيم، مؤكدة أنه دافعاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن، سائلة الله تعالى أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه‪.

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حضر التكريم وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومستشارتي الإمارة لشؤون الأسرة والتنمية الاجتماعية فاطمة الفريحي، ولولوه الخميري.