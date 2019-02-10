مصادر: «التعليم» تصدر تعميمًا بشأن الزي المدرسي

أكدت مصادر أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا للمدارس الحكومية والأهلية والعالمية، شددت فيه على ضرورة التزام الطلاب بالزي الوطني، وعدم استبداله بزي مكتوب عليه اسم المدرسة وتسليمه للطلاب.

وقالت مصادر «عاجل»، إنه اتضح من خلال الزيارات الميدانية للمسؤولين، عدم التزام بعض المدارس بالزي الوطني واستبداله بآخر مكتوب عليه اسم المدرسة وتسليمه للطلاب، ما أضاع الهدف من الالتزام بالهوية الوطنية، إضافة إلى ما يتحمله ولي الأمر من أعباء مالية مقابل حصول ابنه على هذا الزي.

وشددت مصادر «عاجل» على أن الالتزام بالزي الوطني أصبح تحت مسؤولية قائد المدرسة مباشرة، مؤكدة أن تعميم الوزارة يأتي حرصًا على تحقيق الأهداف الوطنية والاعتزاز بالثقافة السعودية.