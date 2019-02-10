لعدم تحميل أولياء الأمور أعباء مالية
أكدت مصادر أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا للمدارس الحكومية والأهلية والعالمية، شددت فيه على ضرورة التزام الطلاب بالزي الوطني، وعدم استبداله بزي مكتوب عليه اسم المدرسة وتسليمه للطلاب.
وقالت مصادر «عاجل»، إنه اتضح من خلال الزيارات الميدانية للمسؤولين، عدم التزام بعض المدارس بالزي الوطني واستبداله بآخر مكتوب عليه اسم المدرسة وتسليمه للطلاب، ما أضاع الهدف من الالتزام بالهوية الوطنية، إضافة إلى ما يتحمله ولي الأمر من أعباء مالية مقابل حصول ابنه على هذا الزي.
وشددت مصادر «عاجل» على أن الالتزام بالزي الوطني أصبح تحت مسؤولية قائد المدرسة مباشرة، مؤكدة أن تعميم الوزارة يأتي حرصًا على تحقيق الأهداف الوطنية والاعتزاز بالثقافة السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: «التعليم» تصدر تعميمًا بشأن الزي المدرسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.