السعودية اليوم / تحطم مروحية للأمم المتحدة يسفر عن ثلاثة قتلى في جنوب السودان



جوبا 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

تحطمت ،أمس السبت ،مروحية عسكرية أثيوبية في مجمع للأمم المتحدة بمنطقة أبيي الواقعة بين السودان وجنوب السودان، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد الطاقم وجرح عشرة ركاب.

وأعلنت الأمم المتحدة في بيان لها اليوم أن المروحية كانت تنقل 23 راكبًا عندما تحطمت أمس السبت داخل مجمع القوة الأمنية الموقتة للأمم المتحدة في أبيي، ما أدى إلى "مقتل ثلاثة من أفراد طاقمها".

وأكدت أن عشرة أشخاص أصيبوا بجروح، ثلاثة منهم في حالة حرجة، وكانت المروحية من طراز "أم اي-8" تنقل جنودا إثيوبيين من كادوغلي في السودان إلى منطقة أبيي .

وقال قائد القوة الأمنية الموقتة للأمم المتحدة في أبيي بالوكالة الجنرال جيبري ادهانا ولديزغو: "نجري تحقيقا حول هذا الحادث".

// انتهى //

13:53ت م

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جوبا 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واستحطمت ،أمس السبت ،مروحية عسكرية أثيوبية في مجمع للأمم المتحدة بمنطقة أبيي الواقعة بين السودان وجنوب السودان، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد الطاقم وجرح عشرة ركاب.وأعلنت الأمم المتحدة في بيان لها اليوم أن المروحية كانت تنقل 23 راكبًا عندما تحطمت أمس السبت داخل مجمع القوة الأمنية الموقتة للأمم المتحدة في أبيي، ما أدى إلى "مقتل ثلاثة من أفراد طاقمها".وأكدت أن عشرة أشخاص أصيبوا بجروح، ثلاثة منهم في حالة حرجة، وكانت المروحية من طراز "أم اي-8" تنقل جنودا إثيوبيين من كادوغلي في السودان إلى منطقة أبيي .وقال قائد القوة الأمنية الموقتة للأمم المتحدة في أبيي بالوكالة الجنرال جيبري ادهانا ولديزغو: "نجري تحقيقا حول هذا الحادث".// انتهى //13:53ت م0081

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