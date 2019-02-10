السعودية اليوم / أمير القصيم يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية "عون" للبحث والإنقاذ



بريدة 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية عون للبحث والإنقاذ خالد الدغيلبي، يرافقه عدداً من منسوبي الجمعية، الذين قدموا للسلام على سموه وتسليمه نسخة من تقارير الإنجازات للجمعية والاستماع إلى توجيهاته.

وأشاد سموه بما تقدمه الجمعية من أعمال تطوعية في مجال البحث والإنقاذ خدمة للوطن والمجتمع، داعياً منسوبي الجمعية للعمل على تعزيز العمل التطوعي وتطوير المهارات وتنميتها لخدمة المجتمع، مؤكداً أهمية استثمار طاقات شباب وفتيات الوطن في مجال الأعمال التطوعية، سعياً لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال رفع الوعي لدى المواطنين ودورهم الفعال في بناء الوطن والمشاركة بالأعمال التطوعية بمجال البحث والإنقاذ.

من جهته أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية عون للبحث والإنقاذ وأعضاء الجمعية, عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم على استقبالهم والاستماع إلى توجيهاته السديدة، ودعمه للجمعية والفرق التطوعية بالمنطقة للقيام ببرامجها ونشاطاتها، حرصاً على الارتقاء بالجهود التطوعية في مجال البحث والإنقاذ، لتكون عوناً للجهات المعنية في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

// انتهى //

13:47ت م

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بريدة 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية عون للبحث والإنقاذ خالد الدغيلبي، يرافقه عدداً من منسوبي الجمعية، الذين قدموا للسلام على سموه وتسليمه نسخة من تقارير الإنجازات للجمعية والاستماع إلى توجيهاته.وأشاد سموه بما تقدمه الجمعية من أعمال تطوعية في مجال البحث والإنقاذ خدمة للوطن والمجتمع، داعياً منسوبي الجمعية للعمل على تعزيز العمل التطوعي وتطوير المهارات وتنميتها لخدمة المجتمع، مؤكداً أهمية استثمار طاقات شباب وفتيات الوطن في مجال الأعمال التطوعية، سعياً لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال رفع الوعي لدى المواطنين ودورهم الفعال في بناء الوطن والمشاركة بالأعمال التطوعية بمجال البحث والإنقاذ.من جهته أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية عون للبحث والإنقاذ وأعضاء الجمعية, عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم على استقبالهم والاستماع إلى توجيهاته السديدة، ودعمه للجمعية والفرق التطوعية بالمنطقة للقيام ببرامجها ونشاطاتها، حرصاً على الارتقاء بالجهود التطوعية في مجال البحث والإنقاذ، لتكون عوناً للجهات المعنية في مختلف المجالات.حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.// انتهى //13:47ت م0075

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