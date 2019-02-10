السعودية اليوم / محافظ التدريب التقني يزور مقر برنامج "راحة واستراحة"



الرياض 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

زار معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أمس، مقر فعاليات برنامج "راحة واستراحة" الخاص بأصحاب الهمم العالية، والمقام بنادي المؤسسة الرياضي في حي صلاح الدين بالرياض.

وتجول معاليه في أركان البرنامج، مستمعاً إلى شرح من المشاركين والزوار، مبدياً إعجابه بما شاهده.

من جانبه قدم مدير عام نادي المؤسسة إبراهيم بن صالح الغفيلي شكره لمعالي المحافظ على تشريفه للبرنامج، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى إيجاد بيئة خضراء تشجع على تنمية العلاقات الاجتماعية والاستفادة من الخبرات وتكوين الصداقات بين الأفراد المستهدفين وهم الأسر التي يوجد فيها فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

// انتهى //

13:43ت م

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الرياض 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسزار معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أمس، مقر فعاليات برنامج "راحة واستراحة" الخاص بأصحاب الهمم العالية، والمقام بنادي المؤسسة الرياضي في حي صلاح الدين بالرياض.وتجول معاليه في أركان البرنامج، مستمعاً إلى شرح من المشاركين والزوار، مبدياً إعجابه بما شاهده.من جانبه قدم مدير عام نادي المؤسسة إبراهيم بن صالح الغفيلي شكره لمعالي المحافظ على تشريفه للبرنامج، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى إيجاد بيئة خضراء تشجع على تنمية العلاقات الاجتماعية والاستفادة من الخبرات وتكوين الصداقات بين الأفراد المستهدفين وهم الأسر التي يوجد فيها فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة.// انتهى //13:43ت م0074

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