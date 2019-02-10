السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين من القدس



القدس المحتلة 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة فلسطينيين من بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: آدم مأمون أبو ريالة، وعلي أمجد عطية، وصالح غسان عبيد، عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

//انتهى//

13:20ت م

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القدس المحتلة 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة فلسطينيين من بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: آدم مأمون أبو ريالة، وعلي أمجد عطية، وصالح غسان عبيد، عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.//انتهى//13:20ت م0071

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