السعودية اليوم / دعوي تبوك ينظم درساً بعنوان " حق الله على العباد " غداً



تبوك 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك بالتعاون مع المكتب التعاوني وتوعية الجاليات بالمنطقة غداً، درساً بعنوان " حق الله على العباد "، وذلك عقب صلاة العشاء في جامع ابن جبرين بتبوك.

ويأتي الدرس الذي يقدمه صالح بن مبارك الراشد، ضمن سلسلة دروس برنامج " الفقه الأكبر "، وضمن مناشط وبرامج دعوي وتعاوني تبوك لهذا العام.

// انتهى //

13:19ت م

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تبوك 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسينظم مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك بالتعاون مع المكتب التعاوني وتوعية الجاليات بالمنطقة غداً، درساً بعنوان " حق الله على العباد "، وذلك عقب صلاة العشاء في جامع ابن جبرين بتبوك.ويأتي الدرس الذي يقدمه صالح بن مبارك الراشد، ضمن سلسلة دروس برنامج " الفقه الأكبر "، وضمن مناشط وبرامج دعوي وتعاوني تبوك لهذا العام.// انتهى //13:19ت م0070

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