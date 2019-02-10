السعودية اليوم / "مهددات الأمن الوطني" محاضرة بجامعة الأمير فهد بن سلطان



تبوك 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

نظمت جامعة الأمير فهد بن سلطان بتبوك بالتعاون مع كلية نايف للأمن الوطني، محاضرة بعنوان "مهددات الأمن الوطني"، ألقاها المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة اللواء المهندس بسام عطية.

وتناولت المحاضرة التي أقيمت مؤخراً، عدداً من المفاهيم المتعلقة بمهددات الأمن الوطني وتعريفاتها، وطرق اكتشافها وأساليب علاجها، وكيفية تغيير فكر من يقوم عليها عن طريق التثقيف والتوعية والتعامل الإنساني، ودور الفرد والتأثير الذي يحدثه في المجتمع باعتباره رجل الأمن الأول.

كما تطرقت المحاضرة إلى الدور المهم الذي يلعبه الإعلام في مكافحة الأفكار المتطرفة وتعزيز الاستقرار الأمني في المجتمعات.

// انتهى //

13:12ت م

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تبوك 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسنظمت جامعة الأمير فهد بن سلطان بتبوك بالتعاون مع كلية نايف للأمن الوطني، محاضرة بعنوان "مهددات الأمن الوطني"، ألقاها المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة اللواء المهندس بسام عطية.وتناولت المحاضرة التي أقيمت مؤخراً، عدداً من المفاهيم المتعلقة بمهددات الأمن الوطني وتعريفاتها، وطرق اكتشافها وأساليب علاجها، وكيفية تغيير فكر من يقوم عليها عن طريق التثقيف والتوعية والتعامل الإنساني، ودور الفرد والتأثير الذي يحدثه في المجتمع باعتباره رجل الأمن الأول.كما تطرقت المحاضرة إلى الدور المهم الذي يلعبه الإعلام في مكافحة الأفكار المتطرفة وتعزيز الاستقرار الأمني في المجتمعات.// انتهى //13:12ت م0068

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