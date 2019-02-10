السعودية اليوم / أمير منطقة الرياض يستقبل المستشار بالسفارة اليابانية وعدداً من طلاب المدرسة اليابانية



الرياض 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، المستشار بالسفارة اليابانية بالرياض كاتسو توشي ايشيكاوا يرافقه عدد من طلاب المدرسة اليابانية بالرياض.

وقدم المستشار بالسفارة اليابانية نبذة عن المدرسة وأساليب التعليم فيها والمستويات التدريبية والمهارات التي تقدمها لطلابها، معرباً عن شكره لسمو أمير منطقة الرياض على هذا اللقاء الذي يعد حافزاً كبيراً للطلاب.

من جانبه تمنى سموه التوفيق والنجاح للجميع في تقديم رسالة التعليم على أكمل وجه.

// انتهى //

13:07ت م

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الرياض 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، المستشار بالسفارة اليابانية بالرياض كاتسو توشي ايشيكاوا يرافقه عدد من طلاب المدرسة اليابانية بالرياض.وقدم المستشار بالسفارة اليابانية نبذة عن المدرسة وأساليب التعليم فيها والمستويات التدريبية والمهارات التي تقدمها لطلابها، معرباً عن شكره لسمو أمير منطقة الرياض على هذا اللقاء الذي يعد حافزاً كبيراً للطلاب.من جانبه تمنى سموه التوفيق والنجاح للجميع في تقديم رسالة التعليم على أكمل وجه.// انتهى //13:07ت م0066

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