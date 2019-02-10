السعودية اليوم / أمطار على مركز حالة عمار بمنطقة تبوك



تبوك 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار متوسطة على مركز حالة عمار، بمنطقة تبوك والمراكز التابعة له "رجوم الطيارة والعنيق والبديع وذات الحاج".

جعلها الله سقيا رحمة وخير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

12:50ت م

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تبوك 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسهطلت اليوم أمطار متوسطة على مركز حالة عمار، بمنطقة تبوك والمراكز التابعة له "رجوم الطيارة والعنيق والبديع وذات الحاج".جعلها الله سقيا رحمة وخير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //12:50ت م0061

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