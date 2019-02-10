السعودية | أمام خادم الحرمين.. السفراء المعينون حديثا لدى عدد من الدول يؤدون القسم

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 7 دقائق - 1:39 مساءً, 10 فبراير 2019 م روابط ذات صلة مقتل 30 مسلحا من طالبان و “داعش-خراسان” في عمليات عسكرية بأفغانستان 1:32 مساءً 10 فبراير, 2019 “هدف” يودع 392 مليونا في حسابات مستفيدي “حافز” وإلحاق 3 آلاف بسوق العمل 1:19 مساءً 10 فبراير, 2019 طاجيكستان: المملكة تمد يد الخير لمختلف دول العالم وتقدم العون لجميع المحتاجين 12:58 مساءً 10 فبراير, 2019

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