شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. الأجواء الممطرة ترسم لوحة خلابة في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
ورصدت كاميرا "اليوم" حالة البهجة لدى الأهالي والزوار الذين يتنزهون على الشاطئ وفي البراري لقضاء أجمل الأوقات مع الأسرة والأصدقاء، خاصة مع تزداد الأجواء جمالاً مع الأمطار التي حولت جفاف الصحراء إلى أرض ندية تفوح منها رائحة المطر.
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