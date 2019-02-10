شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. الأجواء الممطرة ترسم لوحة خلابة في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أضفت الأجواء الشتوية المعتدلة التي تشهدها الدمام متعة خاصة للمتنزهين على الكورنيش أو صحاري المنطقة المعروفة بطبيعتها الخلابة، حيث إن تشكيلات السحب جعلت منها لوحة جمالية فريدة، وزادها هطول الأمطار جمالاً وبهاءً.

ورصدت كاميرا "اليوم" حالة البهجة لدى الأهالي والزوار الذين يتنزهون على الشاطئ وفي البراري لقضاء أجمل الأوقات مع الأسرة والأصدقاء، خاصة مع تزداد الأجواء جمالاً مع الأمطار التي حولت جفاف الصحراء إلى أرض ندية تفوح منها رائحة المطر.