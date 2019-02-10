شكرا لقرائتكم تحذيرات من هطول أمطار على محافظتي الطائف وميسان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً يتضمن هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على محافظتي الطائف وميسان، والهدا، وبني سعد، والأجزاء المجاورة لها.

ونبهت إدارات الدفاع المدني بالمحافظات المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية، وإتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو على بوابة التوعية الوقائي.

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