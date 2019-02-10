شكرا لقرائتكم مصرع قيادي حوثي مع عشرات المسلحين بغارة للتحالف بعمران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة

اعترفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس السبت، بمقتل أحد قياداتها الميدانيين، حيث لقي مصرعه بغارة للتحالف استهدفته مع مجاميع مسلحة في محافظة عمران شمال العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكرت وسائل إعلام حوثية أن القيادي الحوثي محمد صالح الشيمي المكنى بـ”أبو طارق” لقي حتفه مع مجموعة من مسلحي الميليشيا، إثر استهدافهم بغارة جوية للتحالف بمديرية “القفلة”.

وبحسب مصادر محلية، فإن الشيمي والمجاميع التي يقودها كانوا في طريقهم لتعزيز صفوف ميليشياتهم في القتال بجبهة حجور في محافظة حجة، قبل أن ينجح التحالف في استهدافهم.

وأفادت أن القيادي الحوثي لقي مصرعه مع عشرات العناصر المسلحة بغارة استهدفت تجمعاتهم غرب المجزعة التابعة لمديرية القفلة بعمران وهم في طريقهم إلى جبهة المندلة بحجور.

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