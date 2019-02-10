شكرا لقرائتكم 4.4 مليون مسافر عبروا مطار أبها في 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - سعيد ال هطلاء - عسير

أعلنت إدارة مطار أبها أن إجمالي عدد المسافرين لعام 2018م، بلغ (4,428,388) مسافراً، بزيادة قدرها 18% في عدد الركاب المسافرين عبر المطار خلال العام عام 2017 الذي بلغ (3,770,401) مسافر، وذلك حسب الإحصائيات التي أصدرتها إدارة المطار.

ووفقاً للتقرير الإحصائي لعام 2018، بلغ إجمالي عدد الرحلات (40,762) رحلة، بنسبة زيادة تقدر بـ 16% مقارنة بالعام 2017 التي وصلت خلاله عدد الرحلات إلى (35,004) رحلات، وتصدرت الوجهات الداخلية النسبة الأعلى من حيث عدد الرحلات، حيث سجلت ما نسبته 89% من إجمالي عدد الرحلات عبر المطار، مقارنة بالرحلات الدولية التي شكلت 11% من نسبة رحلات القدوم والمغادرة في مطار أبها.

وكشف التقرير أن المسافرين من مطار أبها عبر الرحلات الداخلية خلال العام 2018م بلغ (3,920,525) مسافراً، بزيادة قدرها 19% مقارنه بنفس الفترة من العام 2017، كما بلغ عدد المسافرين عبر الرحلات الدولية في مطار أبها (492,923) مسافراً، مسجلاً نسبة انخفاض بلغت 2% مقارنة بالعام 2017م.

من جانبه، أوضح مدير عام المطارات الجنوبية المهندس أحمد آل سليم، أن النمو المستمر في حجم الحركة الجوية وأعداد المسافرين بمطار أبها يمثل تحدياً كبيراً للقائمين على المطار، حيث تقع على إدارته مسؤولية كبيرة للاستمرار بتقديم أفضل الخدمات للمسافرين بجودة وكفاءة عالية، وبيًن آل سليم أن مطار أبها يعد أحد أهم مطارات المملكة ويستحوذ على 25% من أجمالي الحركة الجوية في المطارات الإقليمية والداخلية.

وأشار آل سليم أنه مع ازدياد الحركة السياحية والاقتصادية في المملكة، نظراً لما تشهده من نهضة في كافة المجالات والقطاعات، يتوقع أن يشهد مطار أبها نمواً متواصلاً في الحركة الجوية خلال الأعوام القادمة وهو ما يتطلب عملً مميزا لمواكبة هذا النمو.

وأعرب مدير عام المطارات الجنوبية، عن شكره وتقديره لجميع العاملين بجميع الجهات العاملة بالمطار، مشيداً بالتعاون القائم بين كافة الجهات العاملة في مطار أبها لتحسين تجربة المسافرين والرفع من مستوى الخدمات وفق معايير تتواكب مع أرقى المعايير العالمية.

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