الان تتابع إنطلاق “دوري المدارس” لاكتشاف الموهوبين في 47 محافظة ومنطقة بالمملكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

يدشّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الأربعاء المقبل، في ثانوية عرقة بمدينة الرياض، دوري المدارس تحت شعار “جيل اليوم يصنع إنجازات المستقبل”، وذلك بحضور عدد من الرياضيين والتربويين، وبمشاركة عدد من نجوم الكرة السعودية.

وسينطلق دوري المدارس على مستوى 47 محافظة ومنطقة في المملكة، بدءًا من يوم الأحد 12 جمادى الآخرة الموافق 17 فبراير 2019 م، على ما يقارب 200 ملعب من ملاعب المدارس وأندية الأحياء، وسط إشراف عدد من التربويين الرياضيين المختصين، كما سيتضمن الدوري برامج مصاحبة لاكتشاف الموهوبين وبرامج تأهيل للمدربين والحكام في المراحل الختامية من الدوري.

وستقام المرحلة التمهيدية في المحافظات والمناطق الـ 47 ثم تقام التصفيات على مستوى المناطق التي ستختتم بتتويج بطل المنطقة للمرحلة المتوسطة، وبطل للمنطقة من المرحلة الثانوية من المناطق الإدارية الـ 16، فيما ستكون المرحلة النهائية بطولة مجمعة لأبطال المناطق في إحدى المدن للتتويج على مستوى المملكة.

في حين، يستمر تسجيل اللاعبين والفرق في دوري المدارس التي تضم عشرين لاعبًا على الأكثر، بحيث تستطيع كل مدرسة تسجيل أكثر من فريق لكل مرحلة، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني https://www.dawrimadaris.com/login .

يشار إلى أن دوري المدارس سيقام لسبع مراحل سنية هي الثاني عشر لطلاب الصف السادس الابتدائي والثالث عشر لطلاب الصف الأول متوسط والرابع عشر لطلاب الثاني متوسط والخامس عشر لطلاب الصف الثالث متوسط، والسادس عشر لطلاب الأول ثانوي والسابع عشر لطلاب الثاني ثانوي والثامن عشر لطلاب الثالث ثانوي.