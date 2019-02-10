شكاوى حساب المواطن: حساب المواطن يعلن عن رقم موحد للاستفسار والشكاوى عن دفعة فبراير

أعلن برنامج حساب المواطن من خلال صفحته الرسمية، أنه يمكن للمواطن الحاصل علي الدعم من البرنامج، الاعتراض على المبالغ التي حصل عليها.

حيث يستطيع المواطن أن يتقدم بشكوي بعد 5 أيام من تاريخ الصرف له، ويتم دراسة هذه الشكوي، واتخاذ الإجراء اللازم، في حالة كانت الشكوي حقيقية.

الشروط المتبعة للتقدم شكاوى حساب المواطن

علي المواطن المستحق للدعم، التأكد قبل إرساله لشكواه من اختلاف قيمة المبلغ، الذي تم إيداعه في حسابه البنكي، عن الذي تم احتسابه بالموقع، من خلال تقنية حاسبة حساب المواطن التقديرية، والتي قام بتوفيرها برنامج حساب المواطن.

علي المواطن المستحق للدعم، التأكد من أهلية جميع التابعين معه، حتي يطبق عليه مبدأ الاستحقاق.

كيفية تقديم شكاوى حساب المواطن

أن يقوم المواطن المستحق للدعم، بتسجيل الدخول علي برنامج حساب المواطن، من خلال البوابة الإلكترونية له.

يقوم بملء الاستمارة الموجودة،علي صفحة البوابة والخاصة بتقديم الشكوي.

يقوم المواطن برفع الوثائق والمستندات المطلوبة منه، والتي تثبت أهليته للحصول علي الدعم.

في حالة رفض البرنامج لشكواه، له الحق في تقديم طلب شكوي جديد.

إذا ثبت للبرنامج أحقية المواطن فيما يشتكي منه، يتم تعويضه عن الاستحقاقات بصفة رجعية، في مدة تصل إلي خمسة أشهر من معاد تقديم الشكوي.

اقرأ أيضا

حساب المواطن يعلن عن 3 إجراءات للمؤهلين ولم يقوموا بتسلم الدعم

بالإنفوجرافيك طريقة الاعتراض على استحقاق حساب المواطن ورقم شكاوى الخاص به..وهذا ما يجب أن تتأكد منه قبل الاعتراض

“حساب المواطن” يوضح طريقة تغيير الحساب البنكي وطريقة تسجيل فاقد الأهلية عن طريقة البوابة الإلكترونية للبرنامج www.ca.gov.sa

يقوم برنامج حساب المواطن، بعد صرف كل دفعة من الدفعات المستحقة بفتح باب الشكاوى، للمعترضين والعمل علي دراستها، وإذا ثبت أنها حقيقية، يتم معالجتها واتخاذ الإجراء اللازم لذلك.

كما أعلن البرنامج أن جميع المستفيدين من الدعم، يمكنهم معرفة قيمة الاستحقاق النقدي، عن طريق استخدام حاسبة حساب المواطن الموجودة علي البوابة الإلكترونية له، وفي حال عدم مطابقة هذه القيمة لمبلغ الإيداع، يتم فتح طلب اعتراض.

يقوم برنامج حساب المواطن، بمراجعة جميع طلبات الشكاوى المقدمة، بصورة مستمرة، والعمل علي دراستها والتأكد من حقيقتها.

قام برنامج حساب المواطن، بتوفير العديد من قنوات التواصل، لتلقي الشكاوى، والإستفسارات من خلال عدة قنوات وهي:-

مركز الاتصال (19912) من الأحد إلى الخميس، من 8 إلى 10 م.

حساب البرنامج في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

حساب خدمة العملاء،@Citizen_care على مدار الساعة، ماعدا يومي الجمعة والسبت.تم صباح اليوم الأحد إيداع الدفعة الرابعة من دعم برنامج حساب المواطن، كما تم إغلاق باب التسجيل في الدفع الخامسة منه.

شكاوي حساب المواطن