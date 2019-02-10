ننشر طريقة التسجيل فى حساب المواطن عبر موقعنا نجوم مصرية، حيث تستقبل بوابة حساب المواطن الإلكترونية التابعة للدعم الحكومي بالمملكة العربية السعودي طلبات التسجيل في حساب المواطن لعام 2019، وهو الموقع الوحيد الذي يتم إستقبال طلبات التسجيل عليه، والأن نقدم اليكم طريقة التسجيل فى حساب المواطن فى السطور التالية، تابعونا.

طريقة التسجيل في حساب المواطن

أولا عليك الدخول الى الرابط الرسمي من هنا.

ثم اختيار أيقونة تسجيل جديد.

قم بإدخال البيانات المطلوبة مثل” تاريخ الميلاد، رقم الهوية، رقم الهاتف، رمز التحقق”، ثم الضغط على كلمة تسجيل.

قم بمتابعة الخاص بك والذي تم التسجيل به سابقاً، وسوف تصلك رسالة تحتوي على رقمك السري.

بعد ذلك قم بإدخال رقم الهوية، وكلمة السر الموجودة على هاتفك، ثم كتابة كود التحقق كما هو، ثم الضغط بعد ذلك على زر دخول.

سوف يظهر أمامك نافذة تحتوى على كلمة تغيير كلمة المرور، قم بكتابة رقم المرور الحالية، ثم قم بكتابة الكلمة الجديدة التى تريدها، ثم قم بتأكيد الكلمة مرة أخرى.

بعد ذلك قم بالضغط على كلمة تغيير أو إلغاء التغيير، وقم باستكمال عملية التسجيل في حساب المواطن.

وهنا سوف يظهر أمامك عدة نوافذ مختلفة قم بإختيار تعبئة أو استكمال الطلب.

ثم قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة منك مثل” الحالة الاجتماعية، الحالة الصحية، المستوى التعليمي، حالة القدرة على العمل، ثم قم بالضغط على كلمة التالي.

قم بكتابة العنوان الخاص بك بشكل صحيح، ثم قم بالجواب عن الأسئلة الموجودة أمامك بنعم أو لا.

بعد ذلك قم بملئ الخانات الخاصة بالعقارات، وقم بقراءة المعلومات التى تتعلق بالحساب البنكي، وقم بكتابة البيانات الخاصة بحسابك” الآيبان”.

بعد الانتهاء من ملئ كافة البيانات قم بالضغط على مربع الاقرار والتعهد ثم حفظ.

رقم حساب المواطن

ويمكن التواصل مع رقم حساب المواطن المجاني من خلال هذا الرقم 19912، وتكون مواعيده الرسمية بداية من يوم الأحد حتى يوم الخميس، ويعمل من الساعة الثامنة صباحاً حتى العاشرة مساءً.