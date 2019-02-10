، صورة نادرة عمرها 89 عاماً تجمع المؤسِّس مع ملك العراق ،

محمد بن مسعود - الدمام - نشرتها دارة الملك عبدالعزيز وقالت: تم التقاطها عام 1930

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، صورة نادرة للمؤسِّس الملك عبدالعزيز آل سعود؛ مؤسِّس المملكة العربية السعودية، مع ملك العراق، فيصل بن الحسين؛ قبل 89 عاماً.

وأشارت الدارة، عبر حسابها على "تويتر"، أمس، إلى أن الصورة تم التقاطها للملكين الراحلين في عام 1930.

وكان الملك عبدالعزيز آل سعود، يبلغ من العمر، وقت التقاط الصورة التاريخية، 54 عاماً.

ووفق ما ينقله موقع "ويكيبيديا"، فالملك فيصل الأول بن حسين بن علي الهاشمي (20 مايو 1883 - 8 سبتمبر 1933) ثالث أبناء شريف مكة حسين بن علي الهاشمي؛ وأول ملوك المملكة العراقية (1921 - 1933) وملك سورية (مارس 1920 - يوليو 1920).