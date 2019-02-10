، تعاون بين "تعليم الرياض" وجمعية "ساعد" لدعم مرضى التصلب العصبي ،

محمد بن مسعود - الدمام - لنشر الوعي الصحي المدرسي عن المرض وتدريب المرشدين الصحيين عليه

وقّعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض؛ ممثلة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية، وجمعية "ساعد" الخيرية لدعم مرضى التصلب العصبي المتعدد، على مذكرة تعاون في مجالات التوعية الصحية والاستشارات والتدريب.

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون المدرسية الدكتور حمدان العمري، أنه من خلال هذه الشراكة؛ ستساهم جمعية "ساعد" في نشر الوعي الصحي المدرسي عن مرض التصلب المتعدد في المدارس وخاصة المرحلة الثانوية، والتعريف بماهية مرض التصلب المتعدد MS من خلال مختصين ومختصات، كما ستعمل على تدريب المرشدين الصحيين والمرشدات الصحيات في المدارس الثانوية، على آلية التعامل مع حالات الإصابة بمرض التصلب المتعدد.

من جهته، أوضح مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية الدكتور حمد الهاجري، أن مذكرة التعاون تقتضي أيضاً تقديم الجمعية لاستشارات تثقيفية علمية وطبية عامة بالمرض وأعراضه وأنواعه، والمساعدة في توجيه المرضى المصابين به إلى المراكز الطبية، إضافة إلى المشاركة في المناسبات الصحية المدرسية المختلفة والمعارض المصاحبة التي تنظّمها إدارة الشؤون الصحية المدرسية.

وفيما يتعلق بالمرض؛ أوضح "الهاجري" أنه مرض مزمن واضطراب يصيب الجهاز العصبي المركزي، ويمكن أن يصيب أي شخص؛ مشيراً إلى أنه يمكن اكتشافه وتشخيصه من خلال التصوير بالرنين المغناطيسي ونتائج فحوصات عينات الدم وعينات السائل الدماغي الشوكي لاستبعاد العديد من الأمراض الأخرى المشابهة له.

ونفى صحة الاعتقاد بأن المرض اضطراب ينتهي بحدوث إعاقة لمعظم المرضى؛ لافتاً إلى أن المرض لا ينتشر بالعدوى المباشرة أو غير المباشرة، ولا تزال أسبابه مجهولة.

وأكد "الهاجري" ضرورة التعايش مع المرض؛ من خلال التوازن في تناول الوجبات الغذائية وممارسة التمارين الرياضية بانتظام والراحة وتجنب الضغوطات.