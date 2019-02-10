، "صحة الرياض" تنفّذ دورة مكافحة العدوى للمشاركين بمهرجان "مزاين الإبل" برماح ،

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أقامت "صحة الرياض"، في إطار مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل، دورة تدريبية وورشة عمل بعنوان "تطوير المهارات الأساسية لمكافحة العدوى والتعقيم لجميع المرشحين للعمل في المهرجان".
وناقشت الدورةُ التوعيةَ بتطبيق المعايير العالمية في هذا المجال، وتسليط الضوء على الممارسات الجديدة للوقاية من العدوى ومكافحتها، والتي تهدف إلى تطبيق المعايير في هذا المجال وتغيير بعض السلوكيات للحد من انتشار العدوى "بين طاقم العمل" وأفراد المجتمع.
وأفاد مدير إدارة مكافحة العدوى بـ"صحة الرياض" حسين الرشيدي، بأن الدورة تأتي في إطار تطلعات "صحة الرياض" لضمان سلامة الأرواح والأجسام وحماية المواطنين والمقيمين؛ وفقاً للسياسات الصحية المعتمدة في وزارة الصحة في جميع مجالاتها؛ للوصول إلى مجتمع صحي وسليم، خال من الأمراض والأوبئة والتفشيات بإذن الله، كما أنها تأتي لرفع الجانب التوعوي والتثقيفي لمكافحة العدوى والحد منها، من خلال تقديم برامج وخطط سنوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين الصحيين، وجعلهم شريكاً رئيسياً في حماية المجتمع من الأمراض ومكافحتها، والاستفادة من جميع الوسائل التي تُحقق هدف رفع الوعي عبر قنوات الطرح الإعلامي المتعددة وغيرها.
"صحة الرياض" تنفّذ دورة مكافحة العدوى للمشاركين بمهرجان "مزاين الإبل" برماحصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-10
أقامت "صحة الرياض"، في إطار مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل، دورة تدريبية وورشة عمل بعنوان "تطوير المهارات الأساسية لمكافحة العدوى والتعقيم لجميع المرشحين للعمل في المهرجان".
وناقشت الدورةُ التوعيةَ بتطبيق المعايير العالمية في هذا المجال، وتسليط الضوء على الممارسات الجديدة للوقاية من العدوى ومكافحتها، والتي تهدف إلى تطبيق المعايير في هذا المجال وتغيير بعض السلوكيات للحد من انتشار العدوى "بين طاقم العمل" وأفراد المجتمع.
وأفاد مدير إدارة مكافحة العدوى بـ"صحة الرياض" حسين الرشيدي، بأن الدورة تأتي في إطار تطلعات "صحة الرياض" لضمان سلامة الأرواح والأجسام وحماية المواطنين والمقيمين؛ وفقاً للسياسات الصحية المعتمدة في وزارة الصحة في جميع مجالاتها؛ للوصول إلى مجتمع صحي وسليم، خال من الأمراض والأوبئة والتفشيات بإذن الله، كما أنها تأتي لرفع الجانب التوعوي والتثقيفي لمكافحة العدوى والحد منها، من خلال تقديم برامج وخطط سنوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين الصحيين، وجعلهم شريكاً رئيسياً في حماية المجتمع من الأمراض ومكافحتها، والاستفادة من جميع الوسائل التي تُحقق هدف رفع الوعي عبر قنوات الطرح الإعلامي المتعددة وغيرها.
10 فبراير 2019 - 5 جمادى الآخر 1440
11:55 AM
ناقشت التوعية بتطبيق المعايير العالمية والممارسات الجديدة لوقاية وحماية المواطنين
أقامت "صحة الرياض"، في إطار مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل، دورة تدريبية وورشة عمل بعنوان "تطوير المهارات الأساسية لمكافحة العدوى والتعقيم لجميع المرشحين للعمل في المهرجان".
وناقشت الدورةُ التوعيةَ بتطبيق المعايير العالمية في هذا المجال، وتسليط الضوء على الممارسات الجديدة للوقاية من العدوى ومكافحتها، والتي تهدف إلى تطبيق المعايير في هذا المجال وتغيير بعض السلوكيات للحد من انتشار العدوى "بين طاقم العمل" وأفراد المجتمع.
وأفاد مدير إدارة مكافحة العدوى بـ"صحة الرياض" حسين الرشيدي، بأن الدورة تأتي في إطار تطلعات "صحة الرياض" لضمان سلامة الأرواح والأجسام وحماية المواطنين والمقيمين؛ وفقاً للسياسات الصحية المعتمدة في وزارة الصحة في جميع مجالاتها؛ للوصول إلى مجتمع صحي وسليم، خال من الأمراض والأوبئة والتفشيات بإذن الله، كما أنها تأتي لرفع الجانب التوعوي والتثقيفي لمكافحة العدوى والحد منها، من خلال تقديم برامج وخطط سنوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين الصحيين، وجعلهم شريكاً رئيسياً في حماية المجتمع من الأمراض ومكافحتها، والاستفادة من جميع الوسائل التي تُحقق هدف رفع الوعي عبر قنوات الطرح الإعلامي المتعددة وغيرها.
، "صحة الرياض" تنفّذ دورة مكافحة العدوى للمشاركين بمهرجان "مزاين الإبل" برماح ،
المصدر : الخليج 365
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