، البنوك: لا يحق للمحال رفض البطاقات الائتمانية ،

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أكّد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت زكي حافظ؛ أنّه لا يحق للتجار وأصحاب المحال رفض الدفع بالبطاقات الائتمانية بأنواعها، إذا كان يضع شعارها عند جهاز الكاشير، مستشهداً بذلك بالتعليمات المشددة في هذا الخصوص الصادرة عن وزارة التجارة والاستثمار.
وأوضح أنه يمكن للعميل في حال رفض التاجر قبوله البطاقة الائتمانية بوضعه الشعار أو الملصق الخاص بالبطاقة بجانب أو على جهاز الكاشير، وأن يبلغ عن المخالفة عبر الاتصال بالرقم 1900.
وأوضح حافظ؛ أنّه لا يوجد إلزام للمحال التجارية بقبول الدفع ببطاقات الائتمان، لكنه خيار متاح للتاجر عند تقديمه طلب جهاز نقاط البيع من البنك مقدم الخدمة، إذ يمكن للتاجر أن يحدد البطاقات التي يرغب بقبول الدفع منها، وفي قبوله لها يجب عليه الالتزام بقبولها من العملاء كوسيلة دفع.
ولفت إلى أنّ 85 % من أجهزة نقاط البيع في المملكة (POS) تدعم وتقبل بطاقات الدفع المستخدمة بالمملكة، التي من بينها البطاقات الائتمانية التي يوجد شعارها وملصقها على جهاز الكاشير أو على جهاز نقاط البيع، منوّها بأنّ بطاقات الائتمان تعد من بين أبرز أنواع بطاقات الدفع الذائعة الانتشار والاستخدام على مستوى العالم بأكثر من 21 مليون محل تجاري وخدمي، وبالتالي مَن يرفض قبولها من المحال التجارية بكل بساطة يفقد مبيعات محققة لنشاطه التجاري.
البنوك: لا يحق للمحال رفض البطاقات الائتمانيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-10
أكّد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت زكي حافظ؛ أنّه لا يحق للتجار وأصحاب المحال رفض الدفع بالبطاقات الائتمانية بأنواعها، إذا كان يضع شعارها عند جهاز الكاشير، مستشهداً بذلك بالتعليمات المشددة في هذا الخصوص الصادرة عن وزارة التجارة والاستثمار.
وأوضح أنه يمكن للعميل في حال رفض التاجر قبوله البطاقة الائتمانية بوضعه الشعار أو الملصق الخاص بالبطاقة بجانب أو على جهاز الكاشير، وأن يبلغ عن المخالفة عبر الاتصال بالرقم 1900.
وأوضح حافظ؛ أنّه لا يوجد إلزام للمحال التجارية بقبول الدفع ببطاقات الائتمان، لكنه خيار متاح للتاجر عند تقديمه طلب جهاز نقاط البيع من البنك مقدم الخدمة، إذ يمكن للتاجر أن يحدد البطاقات التي يرغب بقبول الدفع منها، وفي قبوله لها يجب عليه الالتزام بقبولها من العملاء كوسيلة دفع.
ولفت إلى أنّ 85 % من أجهزة نقاط البيع في المملكة (POS) تدعم وتقبل بطاقات الدفع المستخدمة بالمملكة، التي من بينها البطاقات الائتمانية التي يوجد شعارها وملصقها على جهاز الكاشير أو على جهاز نقاط البيع، منوّها بأنّ بطاقات الائتمان تعد من بين أبرز أنواع بطاقات الدفع الذائعة الانتشار والاستخدام على مستوى العالم بأكثر من 21 مليون محل تجاري وخدمي، وبالتالي مَن يرفض قبولها من المحال التجارية بكل بساطة يفقد مبيعات محققة لنشاطه التجاري.
10 فبراير 2019 - 5 جمادى الآخر 1440
11:53 AM
حافظ: يمكن التبليغ عن المخالفة عبر الرقم 1900
أكّد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت زكي حافظ؛ أنّه لا يحق للتجار وأصحاب المحال رفض الدفع بالبطاقات الائتمانية بأنواعها، إذا كان يضع شعارها عند جهاز الكاشير، مستشهداً بذلك بالتعليمات المشددة في هذا الخصوص الصادرة عن وزارة التجارة والاستثمار.
وأوضح أنه يمكن للعميل في حال رفض التاجر قبوله البطاقة الائتمانية بوضعه الشعار أو الملصق الخاص بالبطاقة بجانب أو على جهاز الكاشير، وأن يبلغ عن المخالفة عبر الاتصال بالرقم 1900.
وأوضح حافظ؛ أنّه لا يوجد إلزام للمحال التجارية بقبول الدفع ببطاقات الائتمان، لكنه خيار متاح للتاجر عند تقديمه طلب جهاز نقاط البيع من البنك مقدم الخدمة، إذ يمكن للتاجر أن يحدد البطاقات التي يرغب بقبول الدفع منها، وفي قبوله لها يجب عليه الالتزام بقبولها من العملاء كوسيلة دفع.
ولفت إلى أنّ 85 % من أجهزة نقاط البيع في المملكة (POS) تدعم وتقبل بطاقات الدفع المستخدمة بالمملكة، التي من بينها البطاقات الائتمانية التي يوجد شعارها وملصقها على جهاز الكاشير أو على جهاز نقاط البيع، منوّها بأنّ بطاقات الائتمان تعد من بين أبرز أنواع بطاقات الدفع الذائعة الانتشار والاستخدام على مستوى العالم بأكثر من 21 مليون محل تجاري وخدمي، وبالتالي مَن يرفض قبولها من المحال التجارية بكل بساطة يفقد مبيعات محققة لنشاطه التجاري.
، البنوك: لا يحق للمحال رفض البطاقات الائتمانية ،
المصدر : الخليج 365
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