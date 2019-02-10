، مكة المكرمة.. "جامعة كاوست" تطلق برنامج "تقدم 3" لمسرعات الأعمال ،

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، بمقرها بمركز ثول بمنطقة مكة المكرمة، برنامج "TAQADAM" "تقدم" لمسرعات الأعمال، في نسخته الثالثة لهذا العام.

ويعمل البرنامج على تزويد طلاب الجامعات السعودية وأعضاء هيئة التدريس والخريجين الجدد بالأدوات والدعم اللازم لإطلاق شركة قائمة على التكنولوجيا بنجاح؛ من خلال التدريب على بناء نماذج العمل والتسويق وجمع الأموال والتدريب على تصميم المنتجات.

وأكدت الجامعة أن البرنامج تستمر أعماله على مدى ستة أشهر يخدم الشركات الناشئة؛ حيث تتلقى الفِرَق المقبولة ما يصل إلى 75000 ريال سعودي في شكل مِنَح للتمويل والوصول إلى مساحات العمل المشترك؛ مشيرة إلى أنه تم إطلاق البرنامج في نسخته الأولى عام 2016م وقد تخرج منه بنجاح 39 شركة ناشئة ومُنِح أكثرُ من 4.500.000 ريال سعودي في تمويل ابتدائي على أساس المنح بالشراكة مع البنك السعودي البريطاني.

وكشفت أن البرنامج في نسخته الحالية تقدم له 518 طلباً، وتم قبول 42 شركة ناشئة؛ فيما بلغ مجموع رجال وسيدات الأعمال 133 شخصاً؛ 35% منهم إناث بمشاركة عدد من الجامعات؛ منها كلية الأمير محمد بن سلمان، وجامعة أم القرى، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة الطائف، وجامعة الملك سعود، وجامعة الأمير مقرن، وجامعة الأمير سلطان، وجامعة جازان، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك عبدالعزيز؛ بحيث شَمِلَ البرنامج مجالات التقنيات الزراعية، والذكاء الاصطناعي، والتجارة الإلكترونية، والطاقة، والموضة، والتقنيات المالية، والألعاب، والرعاية الصحية، والمواد، والنفط والغاز، والمياه.

وأضافت أن البرنامج يرسخ الوعي بالعلامة التجارية وزيادة الاهتمام ببرنامج مسرع بدء تشغيل برنامج تكريم، ويهدف لتعزيز دور جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" في بناء عقلية ثقافية للابتكار، تُسهم في اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار في المملكة، وتشجيع المشاركة على قنوات التواصل الاجتماعي؛ مُركّزاً على طلاب الجامعات السعودية، ورجال وسيدات الأعمال، ومجتمع جامعة الملك عبدالله الداخلي؛ إسهاماً من "كاوست" في الاقتصاد القائم على المعرفة وتنمية عقلية الابتكار لدى الشباب.

جدير بالذكر أن البرنامج تم تنفيذه من قِبَل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" وبنك ساب، في تركيز على بناء ثقافة الابتكار للشباب؛ حيث تم خلال البرنامج تدريب 342 من رواد الأعمال، وإبرام التعاون عبر الجامعات السعودية لنقل البحوث من المختبر إلى السوق.