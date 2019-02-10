السعودية اليوم / وكيل الشؤون الإسلامية يلتقي دعاة الوزارة بدولة الإمارات



دبي 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

زار وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل أمس، مكتب الدعوة والإرشاد بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ للوقوف على المكتب والخدمات التي يقدمها في مجال العمل الإسلامي في جميع أرجاء دولة الإمارات الشقيقة، تجول خلالها على أقسام المكتب، مطلعاً على مرافقه والمكتبة المركزية، مستمعاً من مدير المكتب المكلف عبدالعزيز البراك لشرح موجز عن المكتب ومناشطه، والخدمات التي يقدمها في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته.

عقب ذلك، عقد الصامل لقاءً بدعاة الوزارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، نقل - خلاله - تحيات معالي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، مؤكداً أن معاليه حريص كل الحرص على أن يكون دعاة الوزارة خارج المملكة على علم وبصيره فيما يدعون إليه.

وأشار الصامل إلى توجيه الوزير للدعاة بأن يولوا عناية تامة بنشر رسالة المملكة العربية

حضر اللقاء مستشار معالي الوزير للشؤون الإسلامية خالد بن عبدالرحمن الشثري، ومدير الاتفاقيات الدولية سلمان بن عثمان العثمان، ومدير مكتب الوكيل للشؤون الإسلامية محمد بن حمدان العتيبي.

// انتهى //

12:18ت م

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دبي 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسزار وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل أمس، مكتب الدعوة والإرشاد بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ للوقوف على المكتب والخدمات التي يقدمها في مجال العمل الإسلامي في جميع أرجاء دولة الإمارات الشقيقة، تجول خلالها على أقسام المكتب، مطلعاً على مرافقه والمكتبة المركزية، مستمعاً من مدير المكتب المكلف عبدالعزيز البراك لشرح موجز عن المكتب ومناشطه، والخدمات التي يقدمها في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته.عقب ذلك، عقد الصامل لقاءً بدعاة الوزارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، نقل - خلاله - تحيات معالي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، مؤكداً أن معاليه حريص كل الحرص على أن يكون دعاة الوزارة خارج المملكة على علم وبصيره فيما يدعون إليه.وأشار الصامل إلى توجيه الوزير للدعاة بأن يولوا عناية تامة بنشر رسالة المملكة العربية السعودية السامية، وهي رسالة الإسلام الصحيح القائم على الوسطية والاعتدال، وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب، ونبذ الكراهية، والتحذير من الجماعات الإرهابية ومن الغلو والتطرف والإرهاب، مع المحافظة على الثوابت الشرعية، والأسس فيما يتعلق بالحب والبغض والولاء والبراء، والسمع والطاعة لولي الأمر.حضر اللقاء مستشار معالي الوزير للشؤون الإسلامية خالد بن عبدالرحمن الشثري، ومدير الاتفاقيات الدولية سلمان بن عثمان العثمان، ومدير مكتب الوكيل للشؤون الإسلامية محمد بن حمدان العتيبي.// انتهى //12:18ت م0056

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