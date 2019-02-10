السعودية اليوم / اهتمامات الصحف التونسية



تونس 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم الاتفاق بين الحكومة التونسية وهياكل التعليم الثانوي في البلاد لحل الإشكال القائم بين الطرفين على خلفية مطالب اجتماعية وتربوية لينهي بذلك الأزمة المستمرة منذ أسابيع .

واهتمت محليا أيضا بمشاركة الرئيس التونسي الباجي قائد السبي في أعمال الدورة الـ 32 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي التي تستضيفها العاصمة الأثيوبية أديس ابابا اليوم .

وأخبرت الصحف عن ترشيح حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري أكبر الأحزاب الممثلة في البرلمان الجزائري الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية الجزائرية التي تعقد في الثامن عشر من شهر أبريل القادم .

وكتبت في الشأن الليبي عن خوض مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة خلال سلسلة من المناقشات في القاهرة لانقاذ خطته في ليبيا التي تستهدف عقد الملتقى الوطني الجامع خلال الفترة القليلة القادمة.

وكتبت في الشأن اليمني تأكيد مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتنت جريفيث أن مباحثات اللجنة بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين تسير بشكل إيجابي , مؤكدا أن الاجتماعات شهدت نقاشات ايجابية وبناءة بهذا الشأن .

وأوردت نفي حركة فتح الفلسطينية أنباء عن تاجيل مشاورات تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة .

// انتهى //

12:10ت م

0053



تونس 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم الاتفاق بين الحكومة التونسية وهياكل التعليم الثانوي في البلاد لحل الإشكال القائم بين الطرفين على خلفية مطالب اجتماعية وتربوية لينهي بذلك الأزمة المستمرة منذ أسابيع .واهتمت محليا أيضا بمشاركة الرئيس التونسي الباجي قائد السبي في أعمال الدورة الـ 32 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي التي تستضيفها العاصمة الأثيوبية أديس ابابا اليوم .وأخبرت الصحف عن ترشيح حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري أكبر الأحزاب الممثلة في البرلمان الجزائري الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية الجزائرية التي تعقد في الثامن عشر من شهر أبريل القادم .وكتبت في الشأن الليبي عن خوض مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة خلال سلسلة من المناقشات في القاهرة لانقاذ خطته في ليبيا التي تستهدف عقد الملتقى الوطني الجامع خلال الفترة القليلة القادمة.وكتبت في الشأن اليمني تأكيد مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتنت جريفيث أن مباحثات اللجنة بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين تسير بشكل إيجابي , مؤكدا أن الاجتماعات شهدت نقاشات ايجابية وبناءة بهذا الشأن .وأوردت نفي حركة فتح الفلسطينية أنباء عن تاجيل مشاورات تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة .// انتهى //12:10ت م0053

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