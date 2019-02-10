السعودية اليوم / مهرجان تمور الأحساء يرفع مواصفات المنتجات التحويلية لـ "العالمية"



الأحساء 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

أكد رئيس اللجنة التنفيذية لمهرجان تمور الأحساء المصنعة المهندس محمد السماعيل، أن مهرجان "ويا التمر أحلى 2019" في نسخته السادسة، وكذلك من خلال أعوامه السابقة، يسعى لتهيئة قاعدة قوية من خلال إعداد التمور وتجهيزها بشكل مناسب، ورفع مواصفات المنتجات التحويلية حتى غدت تحمل مواصفات عالمية باتت مطلوبة في الدول المستهدفة في عملية التسويق.

وأشار المهندس السماعيل إلى أهمية العمل على تهيئة قاعدة قوية وإعداد التمور بشكل جيد قبل عمليات التصدير خارجياً بمتابعة من الهيئة العامة للغذاء والدواء للمصانع وتطبيق المواصفات والمعايير

وبين رئيس اللجنة التنفيذية أن تمور الأحساء ومشتقاتها دخلت مرحلة مهمة لتلبية احتياجات الدول من خلال التقيد بالمواصفات المطلوبة، وأنه بإمكان بعض التجار تصدير تمورهم نظراً للجودة المطلوبة، والتميز في اختيار طرق التعبئة والتغليف، مشيراً إلى أن الدبس الأحسائي" شراب مُركّز حلو الطعم يُستخلص من التمور"، إذ يأتي في مقدمة هذه المشتقات لتحقيقه المواصفات المعتمدة، مؤكداً على أن مدينة الملك عبدالله للتمور بالأحساء تقوم بتهيئة الخدمات الأساسية والمساندة اللوجستية، كون هذه المدينة تحتوي على جميع النقاط المُهيأة التي تمنح الخطوات الإجرائية لتصدير التمور.

من جانبه أوضح المشرف على أركان معرض مهرجان التمور رضا الملا، بوجود كبير من ممثلي الفنادق للتعرف على تمور الأحساء ومشتقاتها بهدف الاطلاع على المنتوجات وكل ما هو جديد، وهذا ما تم فعلاً من خلال المخاطبات واللقاءات، والتي ستشهد توقيع اتفاقيات للتعاقد مع عدد من التجار لتكون تمور الأحساء في مقدمة عناصر الضيافة بهذه الفنادق.

// انتهى //

12:00ت م

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الأحساء 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسأكد رئيس اللجنة التنفيذية لمهرجان تمور الأحساء المصنعة المهندس محمد السماعيل، أن مهرجان "ويا التمر أحلى 2019" في نسخته السادسة، وكذلك من خلال أعوامه السابقة، يسعى لتهيئة قاعدة قوية من خلال إعداد التمور وتجهيزها بشكل مناسب، ورفع مواصفات المنتجات التحويلية حتى غدت تحمل مواصفات عالمية باتت مطلوبة في الدول المستهدفة في عملية التسويق.وأشار المهندس السماعيل إلى أهمية العمل على تهيئة قاعدة قوية وإعداد التمور بشكل جيد قبل عمليات التصدير خارجياً بمتابعة من الهيئة العامة للغذاء والدواء للمصانع وتطبيق المواصفات والمعايير السعودية والعالمية لترتقي بمستوى الإنتاج والتعبئة كي لا تواجه أي مشاكل مع الحجر الزراعي والجمارك في الدول المستقبلة.وبين رئيس اللجنة التنفيذية أن تمور الأحساء ومشتقاتها دخلت مرحلة مهمة لتلبية احتياجات الدول من خلال التقيد بالمواصفات المطلوبة، وأنه بإمكان بعض التجار تصدير تمورهم نظراً للجودة المطلوبة، والتميز في اختيار طرق التعبئة والتغليف، مشيراً إلى أن الدبس الأحسائي" شراب مُركّز حلو الطعم يُستخلص من التمور"، إذ يأتي في مقدمة هذه المشتقات لتحقيقه المواصفات المعتمدة، مؤكداً على أن مدينة الملك عبدالله للتمور بالأحساء تقوم بتهيئة الخدمات الأساسية والمساندة اللوجستية، كون هذه المدينة تحتوي على جميع النقاط المُهيأة التي تمنح الخطوات الإجرائية لتصدير التمور.من جانبه أوضح المشرف على أركان معرض مهرجان التمور رضا الملا، بوجود كبير من ممثلي الفنادق للتعرف على تمور الأحساء ومشتقاتها بهدف الاطلاع على المنتوجات وكل ما هو جديد، وهذا ما تم فعلاً من خلال المخاطبات واللقاءات، والتي ستشهد توقيع اتفاقيات للتعاقد مع عدد من التجار لتكون تمور الأحساء في مقدمة عناصر الضيافة بهذه الفنادق.// انتهى //12:00ت م0052

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