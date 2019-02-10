السعودية اليوم / مسلحون يفجرون سكة حديدية جنوب غرب باكستان



إسلام آباد 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

فجر مسلحون مجهولون اليوم سكة حديدية في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان قبل وقت قصير من مرور قطار للركاب.

وأوضحت الشرطة الباكستانية أن المسلحين زرعوا عبوة ناسفة على قضبان سكة الحديد في منطقة "سبي" بإقليم بلوشستان وفجروها بالتحكم عن بُعد ما أدى إلى تلف جزء من السكة.

وأشارت إلى أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وبدأ الفريق الفني أعمال صيانة السكة لاستئناف حركة القطارات التي توقفت بعد التفجير.

وأضافت الشرطة أنها شنت عملية تمشيط في المنطقة للبحث عن العناصر التي فجرت السكة الحديدية، مشيرة إلى أنه لم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.

// انتهى //

11:58ت م

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إسلام آباد 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسفجر مسلحون مجهولون اليوم سكة حديدية في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان قبل وقت قصير من مرور قطار للركاب.وأوضحت الشرطة الباكستانية أن المسلحين زرعوا عبوة ناسفة على قضبان سكة الحديد في منطقة "سبي" بإقليم بلوشستان وفجروها بالتحكم عن بُعد ما أدى إلى تلف جزء من السكة.وأشارت إلى أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وبدأ الفريق الفني أعمال صيانة السكة لاستئناف حركة القطارات التي توقفت بعد التفجير.وأضافت الشرطة أنها شنت عملية تمشيط في المنطقة للبحث عن العناصر التي فجرت السكة الحديدية، مشيرة إلى أنه لم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.// انتهى //11:58ت م0050

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