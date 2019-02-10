السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان فلسطينيين من محافظة بيت لحم



بيت لحم 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ثلاثة شبان فلسطينيين من محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في المحافظة، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من محمد سليم أبو مفرح ، ومراد سامي جبريل من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، ومجاهد وائل عيسى من بلدة الخضر جنوبا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

// انتهى //

11:47ت م

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بيت لحم 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ثلاثة شبان فلسطينيين من محافظة بيت لحم.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في المحافظة، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من محمد سليم أبو مفرح ، ومراد سامي جبريل من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، ومجاهد وائل عيسى من بلدة الخضر جنوبا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.// انتهى //11:47ت م0045

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