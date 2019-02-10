السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الجزائرية



الجزائر 05 جمادى الاخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم إعلان حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رسميًا، للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل، مشيرة إلى التفاف العشرات من الأحزاب ومنظمات رجال الأعمال والنقابات، بالإضافة إلى البرلمان، أعلنوا دعمهم استمرار الرئيس بوتفليقة في الحكم لولاية جديدة.

وتناقلت إعلان حركة "فتح" مقاطعتها لمؤتمر وارسو الذي ستستضيفه بولندا الشهر المقبل حول السلام والأمن في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنه هو "مؤامرة" هدفها تصفية القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية تحت عنوان "صفقة القرن".

وأشارت صحف الأحد إلى تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال أعمال قمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأخبرت عن تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قمة مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ اون، في فيتنام نهاية الشهر الجاري، بتحويل كوريا الشمالية إلى "صاروخ اقتصادي" إذا ما وافق كيم جونغ اون التخلي عن برنامج بلاده النووي.

// انتهى //

11:42ت م

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الجزائر 05 جمادى الاخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم إعلان حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رسميًا، للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل، مشيرة إلى التفاف العشرات من الأحزاب ومنظمات رجال الأعمال والنقابات، بالإضافة إلى البرلمان، أعلنوا دعمهم استمرار الرئيس بوتفليقة في الحكم لولاية جديدة.وتناقلت إعلان حركة "فتح" مقاطعتها لمؤتمر وارسو الذي ستستضيفه بولندا الشهر المقبل حول السلام والأمن في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنه هو "مؤامرة" هدفها تصفية القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية تحت عنوان "صفقة القرن".وأشارت صحف الأحد إلى تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال أعمال قمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.وأخبرت عن تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قمة مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ اون، في فيتنام نهاية الشهر الجاري، بتحويل كوريا الشمالية إلى "صاروخ اقتصادي" إذا ما وافق كيم جونغ اون التخلي عن برنامج بلاده النووي.// انتهى //11:42ت م0044

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