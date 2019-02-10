السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الباكستانية



إسلام آباد 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم مشاركة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في أعمال "القمة العالمية للحكومات" التي ستعقد اليوم في دبي ليخاطب العالم خلالها عن رؤيته لمستقبل باكستان ودورها المحوري في المنطقة والعالم.

واهتمت بتدشين وزارة الحج بالمملكة العربية

وأخبرت عن دخول الحكومة الباكستانية في مرحلة متقدمة من المحادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج اقتراضي لدعم الاقتصاد الباكستاني.

وتناقلت تصريح رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد صادق سنجراني الذي أكد على ضرورة تسريع العمل على المشاريع المرتبطة بمشروع الممر الاقتصادي الباكستاني ـ الصيني.

وأخبرت عن عزم باكستان وهولندا على تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات التجارية والاقتصادية.

وتابعت في الشأن الدولي أنباء حادث اصطدام قطارين للركاب في إسبانيا ما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة أكثر من مئة شخص.

// انتهى //

11:34ت م

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إسلام آباد 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم مشاركة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في أعمال "القمة العالمية للحكومات" التي ستعقد اليوم في دبي ليخاطب العالم خلالها عن رؤيته لمستقبل باكستان ودورها المحوري في المنطقة والعالم.واهتمت بتدشين وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية عن برامج جديدة لتوفير المزيد من التسهيلات للمعتمرين والزوار.وأخبرت عن دخول الحكومة الباكستانية في مرحلة متقدمة من المحادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج اقتراضي لدعم الاقتصاد الباكستاني.وتناقلت تصريح رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد صادق سنجراني الذي أكد على ضرورة تسريع العمل على المشاريع المرتبطة بمشروع الممر الاقتصادي الباكستاني ـ الصيني.وأخبرت عن عزم باكستان وهولندا على تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات التجارية والاقتصادية.وتابعت في الشأن الدولي أنباء حادث اصطدام قطارين للركاب في إسبانيا ما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة أكثر من مئة شخص.// انتهى //11:34ت م0043

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