شكرا لقرائتكم السعودية مع الحقوق الفلسطينية.. من الألف إلى الياء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

تؤكد المملكة العربية السعودية، أن الحقوق الفلسطينية ليست محل تفاوض أو نقاش، كما تدعم المملكة حقوق الشعب الفلسطيني، وذلك طبقاً لمبادرة السلام العربية.

وجاءت تصريحات اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، حول موقف السعودية الثابت من القضية الفلسطينية؛ لتؤكد ما هو مؤكَّد بالفعل، في الدعم المتواصل للرياض لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد الرجوب أن فلسطين والفلسطينيين مطمئنون لمواقف السعودية تجاه القضية الفلسطينية، والعرب مجمعون على حل القضية طبقا لمبادرة السلام العربية.

وتابع الرجوب أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أبلغ مسؤولين أميركيين أن الرياض ترفض أي اتفاق لا يلبي الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.

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