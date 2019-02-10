تحديث بيانات صندوق التنمية العقاري نقدمه عبر موقعنا نجوم مصرية، حيث قام صندوق التنمية العقاري بدعوة جميع المسؤولين التي توجد أسماؤهم على قوائم انتظار القروض بسرعة التوجه إلى بوابة الموقع الرسمية وذلك من أجل تحديث بيانات صندوق التنمية العقاري 1438، ومن أجل سرعة التنفيذ قام صندوق التنمية العقارية بخطاب المواطنين الموجودة اسماؤهم على قائمة الانتظار وذلك عن طريق ارسال رسالة نصية قصيرة تحثهم على سرعة التوجه إلى الموقع الخاص وتحديث بيانات صندوق التنمية العقارية الخاص بهم.

وقد صرحت هيئة التنمية العقارية أنها سوف تقوم بإعلان أسماء الأشخاص المستفيدين من القروض الخاصة بصندوق التنمية العقارية على فترات متفاوتة لذلك أكدت في رسالتها المرسلة للمواطنين سرعة استكمال البيانات الناقصة لصرف القروض بشكل سريع.

طريقة تحديث بيانات صندوق التنمية العقارية

أولاً يتم الدخول على موقع صندوق التنمية العقارية.

بعد ذلك سوف يظهر لنا عدة روابط نقوم باختيار رابط الخدمات الالكترونية.

ثم اختيار خدمة المواطنين وعلى الفور سوف صفحة جديدة بها الكثير من الخدمات الالكترونية الخاصة بصندوق التنمية العقارية.

أخر خطوة نقوم باختيار تحديث البيانات الشخصية ونقوم الضغط عليها وإجراء التعديلات اللازمة.

طريقة الحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية