شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تنبه من أمطار رعدية على منطقة الباحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الباحة)

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في بلاغ متقدم عن حالة الطقس بمنطقة الباحة لهذا اليوم (الأحد)، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول.

وتضمن التنبيه مدينة الباحة ومحافظات المخواة، والمندق، وقلوة، والحجرة والأجزاء المجاورة لها، حيث تبدأ الحالة من الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى التاسعة مساءً.

وجددت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة تحذيراتها للمواطنين والمقيمين، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني: www.998.gov.sa أو على بوابة التوعية الوقائية.