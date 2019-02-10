الأرصاد والدفاع المدني تنبهان بهطول أمطار على محافظتي الطائف وميسان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الطائف

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً يتضمن هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على محافظتي الطائف وميسان، والهدا، وبني سعد، والأجزاء المجاورة لها.

ونبهت إدارات الدفاع المدني بالمحافظات المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية، وإتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو على بوابة التوعية الوقائي.